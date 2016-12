Fuorisalone, con Interni l'energia della creatività che guarda al futuro

23:00 - L'inaugurazione di "Energy for creativity", la grande mostra organizzata da Interni per la Milano Design Week, apre ufficialmente il Fuorisalone 2015. Dislocata in tre diversi luoghi della città, dall'Università Statale all'Orto botanico fino alla galleria Audi City lab, ruota intorno all'energia, per sviluppare il tema di Expo in chiave progettuale, urbanistica e architettonica. Presenti all'evento moderato da Philippe Daverio, tra gli altri, anche Philippe Starck e Antonio Citterio.

Proprio Starck, intervenendo all'università Statale, sottolinea come oggi per i designer sia più importante pensare all'energia piuttosto che alla creatività. "Non salviamo vite, ma le possiamo rendere migliori - spiega - la soluzione non è spendere energia nella creatività, ma consumare e mangiare meno. Da creativi ci dobbiamo chiedere come proseguire sulla strada dell'evoluzione pur nella decrescita".





Bojardi: "Spazio ai grandi progettisti, ma anche ai giovani" - "Noi non siamo solo una rivista, produciamo anche eventi trasversali come questo con installazioni di progettisti di grande fama, ma anche di giovani", ha spiegato Gilda Bojardi, direttore di Interni e anima del Fuorisalone. "Quest'anno resteremo con le nostre installazioni per un mese e mezzo, coprendo il primo mese di Expo, per offrire alla città e ai visitatori internazionali un polo di attrazione che racconta Milano come polo di idee e di design, ma che permette anche di scoprire le bellezze della città come i cortili dell'Università della Statale".

"L'energia per la creatività" si fa in tre - Tre, come detto, le zone scelte da Interni per sviluppare il suo progetto. Nei cortili dell'Universitò Statale, l'energia della creatività prende forma in "Un sogno per domani. Guardare il passato per inventare il futuro", i progetti delle grandi firme, ma anche di tanti giovani, che interpretano il futuro prossimo su scala domestica e urbana. All'orto botanico di Brera, invece, fiorisce un giardino delle meraviglie dove sono i profumi a incantare. "The Garden of Wonders" esplora le possibili sinergie tra il design d'autore e le piccole imprese artigianali che operano nell'ambito del profumo. C'è poi Mind Movers, all'Audi City Lab, sia una galleria di progetti sia un laboratorio di idee e incontri tra design e innovazione.