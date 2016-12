13 aprile 2015 Fuorisalone 2015, fra arte e agricoltura:

22:34 - Sopra un tetto di Milano cresce il riso. Impossibile? Tutt'altro, è l'idea alla base del progetto "Coltivare la città", realizzato dallo studio di architettura Novacivitas che, in occasione del Fuorisalone, sui 750 metri quadri del tetto di "Superstudio Più" ha ricreato l'ambiente delle risaie vercellesi. Nel cuore di via Tortona prende quindi vita un modello in miniatura delle risaie, con sette varietà di riso in coltivazione su un terreno portato direttamente dalle campagne di Vercelli.

Il tutto intorno al Terzo Paradiso, giardino disegnato da Michelangelo Pistoletto a partire da un simbolo di sua creazione che, rielaborando il segno dell'infinito, ricerca una sintesi ideale fra natura e cultura: "Il paradiso terrestre che dobbiamo costruire noi nel presente", ha spiegato l'artista.



Così alle risaie con la canalizzazione che riproduce in miniatura l'originale riciclo delle acque, rispondono sul lato opposto del tetto il modello di una casa sostenibile realizzata da Novacivitas in legno e paglia di riso e i vasi in bioplastica ottenuta dalla lolla di riso, a dimostrare la versatilità di un ciclo produttivo che va oltre l'alimentazione.