Expo, la creatività al servizio di un tema: 5 modi di interpretare l'alimentazione

15:56 - Nuovi punti di vista, interpretazioni innovative e sorprendenti e immagini futuribili per rendere Expo 2015 un'esperienza unica per il visitatore. Così i curatori delle 5 aree tematiche, in cui si articolerà l'esposizione universale, hanno affrontato il tema Nutrire il Pianeta, Energia per la Vita, come raccontato durante la rassegna "5x15", ospitata da Interni all'Università Statale di Milano, nell'ambito del Fuorisalone.

Padiglione Zero - Il Padiglione Zero rappresenta la "porta" al Sito Espositivo di Expo Milano 2015. Un luogo in cui si potrà vivere il percorso che ha fatto l’uomo dalla sua comparsa sulla Terra fino a oggi, le trasformazioni del paesaggio naturale, la cultura e i rituali del consumo, attraverso un viaggio raccontato con un linguaggio emotivo e immediato.



Il Parco della Biodiversità - Un parco di 8.500 metri quadrati, un teatro e due padiglioni dedicati ai temi della agrodiversità e dell'agricoltura biologica: è il Biodiversity Park, realizzato in partnership con Bologna Fiere con la collaborazione di FederBio e i ministeri delle Politiche agricole e dell'Ambiente. Il progetto si sviluppa su due ambienti: uno esterno dove il visitatore potrà passeggiare tra i paesaggi della biodiversità italiana, uno chiuso in cui potrà conoscere la storia della Biodiversità, anche grazie alle tecnologie. Nel "Grand tour d'Italie" attraverso cinque tappe sarà possibile inoltre vivere la varietà della Penisola, dagli alpeggi ai giardini mediterranei.

La biodiversità a portata di mano Il biodiversity park di Expo 2015 spiegato da Emiliano Genovesi

Arts & Foods. Rituali dal 1851 - Dalla sala da pranzo al modo di trasportare il cibo, dal caffè ottocentesco al chiosco da fast food fino agli "strumenti per i riti cannibalici": è un viaggio alla scoperta del rapporto tra arte, design e cibo quello che propone l'Area Tematica "Arts & Foods. Rituali dal 1851", curata da Germano Celant, con gli allestimenti di Italo Rota. Oltre 2.500 pezzi, in mostra alla Triennale, per ripercorrere e interpretare il rapporto tra l'uomo e il cibo.



Children Park - ll Children Park è un’area di gioco e scoperta dedicata ai bambini. Il progetto prevede un percorso di esperienze, attività e situazioni stimolanti, ma si presenta anche come luogo di relax e sosta. Il concept, intitolato Ring around the planet, Ring around the future, rimanda alla metafora del girotondo come gesto che abbraccia il Pianeta.

Tornare bambini al Children Park di Expo2015 5x15 Expo: Michele Zini

Future Food District - Nuove tecnologie e alimentazione: nel Future Food District si cerca di delineare quello che saranno i nuovi modi di interazione tra il cibo e le persone. Un'esperienza che permetterà di riflettere su come il cibo è e sarà prodotto, distribuito, preparato e consumato.

Expo 2015: Future Food District, nuove tecnologie e alimentazione Andrea Galanti illustra il futuro del rapporto uomo/cibo