13 aprile 2015 Design e tecnologia tra passato e futuro Whirlpool-Hotpoint insieme al Fuorisalone Per la prima volta le due realtà di origini italiane raccontano il loro sodalizio. Sinergia e complementarità tra tradizione e innovazione

09:48 - Hanno contribuito a fare grande l'Italia con le intuizioni dei loro fondatori, Guido Borghi e Vittorio Merloni. E ora, unite ma al tempo stesso distinte, raccontano la nascita del loro sodalizio. Nella cornice del Fuorisalone 2015, Whirlpool e Hotpoint si presentano per la prima volta in uno spazio comune alle Officine Savona di Milano. Il bianco e il nero, l'opposto e il complementare si incontrano per ritagliarsi un posto nel futuro.

Design, tecnologia e innovazione. Sono le parole d'ordine di quello che, con la recente fusione, è divenuto il colosso europeo del mercato degli elettrodomestici.



"E' oggi per noi un momento molto importante perché ci presentiamo per la prima volta al pubblico come un'unica grande realtà Whirlpool-Hotpoint - sottolinea Lorenzo Paolini, amministratore delegato, vice presidente e general manager di Whirlpool & Indesit Group -. Due aziende che condividono mission e valori e il medesimo approccio al design: minimalismo e semplicità per un ambiente cucina che diventa il luogo della convivialità per eccellenza".



In via Savona al centro della Showcooking compare un tavolo da biliardo. Due biglie bianche, simboleggianti Whirlpool, e due nere, raffiguranti Hotpoint, corrono fianco a fianco fino a raggiungere le buche. E' una metafora della fusione, sono le due realtà industriali che si danno forza reciproca pur restando distinte.



I marchi Whirlpool e Hotpoint, infatti, continueranno a esistere. Un'unica azienda, con mission e valori condivisi, che trova nuovo slancio grazie alla complementarità dei suoi storici brand.