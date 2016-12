Come un'idea diventa progetto, i segreti di Romeo Gigli e Jacopo Foggini

Metodo, sperimentazione e, perché no, qualche imprevisto. I frutti dell'immaginazione diventano così veri e propri progetti, pronti a conquistare il favore del pubblico. Ospiti a Milano di Audi City Lab, lo stilista Romeo Gigli e il designer Jacopo Foggini si confrontano e si svelano durante la conferenza dal titolo "From Design to Imagination". E raccontano il loro complesso rapporto con le nuove tecnologie.

Il tutto senza mai dimenticare la gente perché, come dice Gigli, "non esiste alcun progetto creativo che non sia rivolto agli altri. Quando incontro il pubblico le mie antenne sono tesissime. Cerco di raccogliere le emozioni e le trasformo in progetto".