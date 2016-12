29 aprile 2015 Be Open Foundation, ispirazione e creatività con "The Garden of Wonders" All'Orto Botanico di Brera va in scena un percorso che parte da ispirazioni tratte dal passato e passa dalla creatività per gettare uno sguardo sul futuro Tweet google 0 Invia ad un amico

15:14 - Un percorso che parte da ispirazioni tratte dal passato e passa dalla creatività per gettare uno sguardo sul futuro. E' "The Garden Of Wonders. A Journey Through Scents", l'esposizione che si tiene all'Orto Botanico di Brera, voluta da Interni e Be Open, fondazione internazionale che opera nel campo del design e della creatività e ha scelto il Giardino dell'Accademia delle Belle Arti per la sua esposizione, volta a esplorare le connessioni virtuose tra il design e il mondo del profumo.

The Garden of Wonders è un viaggio sul rapporto tra design ed eccellenza dei piccoli produttori: la ricerca sul profumo si concentra infatti sul retaggio di valori delle realtà delle piccole imprese.



Il "segno" di Be Open anche nel futuro dell'Orto Botanico di Brera - Grazie all'importante donazione destinata all'Orto Botanico di Brera dell'imprenditrice e filantropa russa Yelena Baturina, attraverso la Fondazione Be Open, da lei creata, sarà inoltre realizzato il progetto di una "Vasca dei Pensieri" ideata dal Politecnico di Milano, la cui realizzazione partirà dall'autunno prossimo.



Be Open, creatività e ispirazione per il futuro - Be Open è una Fondazione internazionale che mira a sostenere la creatività e l’innovazione attraverso la promozione di persone e idee che possano costruire soluzioni per il domani. "Ci relazioniamo con persone in diversi campi - spiega Yelena Baturina - perchè crediamo che le scoperte più innovative siano frutto dell’incontro tra le discipline. Con il nostro sostegno il pensiero creativo può prosperare, i modelli di business possono portare frutti e gli esprimenti diventare realtà".



Ogni anno Be Open sceglie un tema intorno al quale sviluppare le sue attività. Nel 2013 è stato il design ispirato ai cinque sensi attraverso progetti innovativi che potessero sviluppare il sesto senso. Il tema per il 2014/2015 è, invece, "Nord, Sud, est, Ovest – un viaggio ai quattro angoli del mondo", il cui centro è “Made in...” una ricerca sulla relazione tra artigianato, design e il mercato globale.



L’appuntamento milanese di quest’anno è l’evoluzione di “Made in..India” (2014) in cui la Fondazione ha esplorato una cultura millenaria fatta di grandi eccellenze individuali che sono durate finora grazie ai singoli artigiani. "The Garden of Wonders. A Journey through Scents", con il suo tour investigativo sul rapporto virtuoso tra il design contemporaneo e l’eccellenza dei piccoli produttori, rappresenta la seconda parte del progetto globale “Made in...”.