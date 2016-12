Audi torna con il City Lab: design e innovazione con i "mind movers"

08:42 - Una galleria di progetti e un laboratorio di idee. E' l'Audi City Lab, il punto di incontro voluto dalla casa automobilistica tedesca nel cuore di Milano per il Fuorisalone, un luogo dove design e innovazione si incontrano per scrivere il futuro. "Every Innovation is temporary" è il claim del temporary store che, fino al 10 maggio, ospiterà eventi, incontri e dibattiti, ai diversi modi di intendere il concetto di innovazione e di design.

Tanti gli appuntamenti in calendario, animati dai "mind movers", personaggi come il sociologo Francesco Morace, il fashion Designer Romeo Gigli, e il musicista e produttore Marracash. Figure diverse e complementari che si confronteranno con alcune delle eccellenze creative del mondo Audi. Un progetto importante, per ribadire l'obiettivo della marca dei quattro anelli: essere all'avanguardia in ogni aspetto del design ed essere protagonista di un evento in cui arte, cultura e tecnologia si fondono in un contesto unico.

Audi City Lab è un viaggio attraverso il design Fabrizio Longo, DG Audi Italia, ci racconta l’obiettivo del temporary dei quattro anelli

Ad aprire i lavori ci hanno pensato il responsabile Design del Gruppo Volkswagen, Walter de Silva, e il Critico d'Arte, Philippe Daverio, che hanno esplorato due mondi, quello dell'umanistica e della motoristica, alla ricerca di analogie e differenze. Chi visiterà il City Lab, in via Montenapoleone, potrà anche ammirare la nuova R8 svelata a marzo al Salone di Ginevra.

Design: parla Walter De Silva A tu per tu con il creativo che firma i progetti di Audi, e non solo

Philippe Daverio - Mutazione progetti Audi Fenomeno Audi: La formidabile mutazione estetica negli ultimi 30 anni