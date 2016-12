Vince l'incertezza: il 71% degli italiani si sente a rischio e corre ai ripari

"Dalle interviste si comprende pienamente come il senso di insicurezza sia fortemente connesso a uno spaesamento cognitivo generale - spiega Monica Fabris, presidente di Episteme –. Lo è a tal punto che si fa strada una nuova accezione di sicurezza, che coincide con la comprensione e con la conoscenza di ciò che ci circonda. È cosi che per sentirsi al riparo dai pericoli occorre saper riconoscere i nuovi rischi".



Più informazioni e tendenza alla cautela - Dalla ricerca, condotta su un campione rappresentativo di 2mila individui, emerge come i nostri concittadini prediligano una certa cautela: oltre il 30% degli intervistati pensa infatti che vivere in sicurezza significhi soprattutto evitare le situazioni rischiose. Il 25,3% associa invece la sicurezza all'essere preparato e informato; il 15,9% si affida al buonsenso, il 10,8% cerca un piano B nel caso qualcosa andasse storto e solo un 7,7% si rassicura al fatto di sapere che in un modo o nell'altro qualcuno lo aiuterà.



Cresce la domanda di protezione - L'incertezza non è, di per sè, un male. Fa crescere infatti, nel nostro Paese, la domanda di protezione. L'85% degli italiani intervistati da Episteme per Axa vorrebbe fare di più per "mettere al riparo" se stessi e le proprie famiglie. La richiesta di protezione è alta, in particolare, in riferimento a due tematiche che trovano sempre più spazio nell'attualità: le catastrofi naturali e la salute.



I timori maggiori sono legati alla salute - Tra i timori maggiori ci sono senza dubbio quelli relativi alla salute. Il collasso del sistema sanitario è il primo rischio per il Paese secondo l'88% degli intervistati. E sette italiani su dieci ritengono necessaria, sia per le cure sia per la prevenzione, un'integrazione del Ssn. L'aumento delle forme tumorali preoccupa l'86,9% degli intervistati, la diffusione di malattie infettive il 79,6%, l'aumento delle malattie degenerative il 69,6%.