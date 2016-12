Look ricercato e stile con... la barba Festa a Expo per celebrare il grooming

Barba come fenomeno hipster? Non più. Negli ultimi anni la moda ha conquistato tutti, attori, manager e professionisti, smarcandosi dall'etichetta di simbolo del disordine e conquistandosi l'attenzione anche dei più scettici. Oggi avere la barba è un vero e proprio must, tanto che Icon e Philips, nell'ambito del calendario di Expo City Events, hanno deciso di celebrare il fenomeno con una serata dedicata al grooming, la cura, appunto, per la barba e la capigliatura maschile.