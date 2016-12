La conoscenza al potere: studiare il passato per conquistare il futuro

Conoscenza della materia, dei materiali, della storia, delle tecniche. In cucina come in uno studio di design, la conoscenza del passato è fondamentale per costruirsi un posto nel futuro. Ospiti del nuovo showroom milanese di Poltrona Frau, nell'ambito delle iniziative "Design meets food" di Interni per Expo City Events, lo chef Moreno Cedroni e l'architetto Angelo Micheli parlano dell'importanza di studiare per poter poi innovare.

La conoscenza è fondamentale - spiega Cedroni, chef due stelle Michelin de La Madonnina del Pescatore di Senigallia -. Bisogna conoscere il prodotto, la sua provenienza, il produttore e le tecniche. A lungo si è pensato che il cuoco dovesse solo fare esperienza empirica, sul campo. In anni più recenti, invece, si è capita l'importanza dello studio e della preparazione. E la cucina italiana ne ha guadagnato".



Anche in azienda lo studio è fondamentale. Ne è convinto il padrone di casa dell'evento, Piero Valentini, direttore generale di Poltrona Frau: "Per noi è importantissimo, siamo convinti si debba studiare il passato per progettare l'innovazione, il futuro, sempre con un occhio di riguardo verso la tradizione e i valori che ogni azienda, che ogni team, ha".



"Studiare è importantissimo perché porta conoscenza - aggiunge l'architetto Angelo Micheli, socio dello Studio De Lucchi -. L'innovazione, molto spesso, deriva proprio dalle conoscenze. Di un materiale, ad esempio, è importante sapere come in passato sia stato utilizzato, come sia stato trasformato. Solo così si può intuire come utilizzarlo di nuovo rendendolo innovativo.