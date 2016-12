Il mondo festeggia sua maestà il caffè Che, adesso, si prepara con una App

E' il giorno del caffè . Il Primo ottobre va infatti in scena la giornata internazionale dell'oro verde, così chiamato per il suo colore da crudo. E nella cornice di Expo City Events , Saeco offre una settimana di degustazioni gratuite per fersteggiare i 30 anni dal lancio della prima macchinetta automatica. Una rivoluzione che ha cambiato le nostre abitudini e, in qualche modo, continua a farlo: ora, infatti, il caffé si può preparare direttamente dal proprio smartphone .

Ma facciamo un passo indietro. Perché di acqua ne corre sotto i ponti prima che la nostra fumante tazzina sia pronta a coccolarci e a darci la carica: "Per ottenere un buon caffè ogni fase è importante tanto quanto la precedente - racconta Leonardo Lelli, fondatore della torrefazione che porta il suo cognome -. Dalle piantagioni in cui viene coltivato ai metodi con cui viene essicato e trasportato, fino al processo di tostatura".



Il caffè è un'abitudine che, è il caso di dirlo, unisce tutto il mondo: "E' la seconda commodity al mondo per giro d'affari. La prima è il petrolio. E viene inoltre trattato in Borsa sia a Londra sia al New York Stock Exchange - continua Lelli -. L'Italia è oggi solo al 12esimo posto per consumo pro-capite di caffè. Al primo posto c'è la Finlandia, i cui cittadini ne consumano quasi il doppio rispetto a noi. Inoltre, al contrario di quanto si può pensare, il maggior consumo di caffè avviene a casa e non al bar".



E tra le mura domestiche le protagoniste sono da ormai 30 anni le macchinette. "Nel 1985 abbiamo prodotto la prima macchina automatica espresso per uso domestico, la Superautomatica, grazie alla quale riusciamo a ottenere, a casa, la qualità in tazza a cui siamo abituati nel nostro bar di fiducia - sottolinea Stefano Folli, presidente e amministratore delegato di Philips Italia, Israele e Grecia -. In questi 30 anni abbiamo continuato a innovare e l'ultima nata in casa Saeco è la prima macchina connessa: grazie alla App dedicata si può azionarla a distanza dopo aver selezionato dallo schermo dello smartphone o del tablet una delle 18 diverse bevande".



Per festeggiare il compleanno di Superautomatica, Saeco offre a tutti gli amanti del caffè un vero e proprio viaggio esperenziale. Appuntamento fino al 4 ottobre al Brian&Barry Building di via Durini, a Milano.