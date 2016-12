Groupon- Airc, "Eccellenza Italiana": quando il food fa bene alla ricerca

L'alimentazione come elemento centrale per la prevenzione dei tumori. E' sotto questa stella che nasce “Eccellenza italiana” l'iniziativa firmata Groupon e Airc, presentata a Milano nell'ambito di Expo City events. La campagna, online su groupon.it dall'11 maggio al 7 giugno, ha l'obiettivo di raccogliere fondi grazie alle migliori offerte deal della Ristorazione Italiana: per ogni coupon acquistato dai clienti, Groupon devolverà 3 euro ad Airc.

Semplicità e recupero della tradizione le parole chiave per un'alimentazione sana e conciliabile con la vita, spesso frenetica, di tutti giorni, come spiega Anna Villarini, biologa e nutrizionista dell'Istituto Tumori di Milano, che per presentare la collaborazione Groupon-Airc è stata protagonista di uno showcooking all'insegna del mangiare bene. "Sia il Fondo mondiale per la ricerca sul cancro, sia il codice europeo contro il cancro, riconoscono il peso dell'alimentazione per la prevenzione dei tumori. Cucinare in maniera sana è più semplice di quanto si possa pensare: una comune pasta, per esempio, condita con tante verdure e accompagnata da un contorno, può essere un piatto perfetto".



Dopo il successo dell'ultima iniziativa che ci ha permesso di donare 50mila euro ad Airc in soli 30 giorni, siamo molto felici di rinnovare questa partnership – afferma Giuliomario Limongelli, Ceo di Groupon –. Questi progetti sanno unire alla celebrazione dell'eccellenza italiana, un messaggio positivo di solidarietà e attenzione verso i corretti stili di vita che tutti noi dovremmo perseguire".



"Molti tumori sono strettamente collegati con l'alimentazione che abbiamo avuto nei vent'anni precedenti all'insorgere della malattia - spiega Niccolò Contucci, Direttore generale Airc -. Questo significa che con l'alimentazione stiamo costruendo il nostro futuro e anche quello dei nostri figli".