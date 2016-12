Expo City Events, Romina Power: "Io scrittrice, incontro i miei lettori"

"Racconto la storia di una donna di mezza età alle prese con la notizia inaspettata della malattia della madre, che non si vuole curare. Una donna che lascia la sua vita, la mette da parte, per accudire la mamma fino alla fine", racconta Romina. Una storia che lei stessa ha vissuto in prima persona, quando si è trovata a dover assistere la madre, Linda Christian, nei suoi ultimi anni di vita. "Io ho passato quattro anni con mia madre. E' stato un percorso drammatico, alla fine ti resta un grande vuoto: per questo ho deciso di scrivere la mia esperienza, per cercare di mantenere un contatto con lei".



"In stazione con..." - Quello con Romina Power è solo uno dei primi appuntamenti di un lungo calendario di incontri, voluti da Mondadori, in Stazione Centrale. "Abbiamo aperto questa finestra con i nostri autori più significativi per far vivere la stazione in un modo diverso, incontrando il pubblico direttamente, senza barriere, dando vita, più che a una presentazione, a una vera e propria chiacchierata", ha spiegato il direttore generale di Mondadori Electa, Stefano Peccatori. Tra i prossimi eventi in programma, il 25 giugno sarà ospite Cristina Parodi, il 2 luglio Matteo Viviani, mentre il 23 luglio arriveranno tra i binari alcuni dei 100 chef che hanno cambiato la cucina italiana.