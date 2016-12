Expo City Events, quando la creatività è figlia della tradizione

La creatività come mix tra ricerca e tradizione con una stella polare chiara: il legame con il territorio e il Made in Italy. Un percorso che accomuna il mondo del food e quello del design, in un viaggio in cui l'innovazione si incontra e si arricchisce costantemente dal confronto con l'italianità. Nell'ambito degli incontri della rassegna Expo City Events, Scavolini ha messo a confronto gli chef stellati Manuel e Christian Costardi, del ristorante Christian e Manuel di Vercelli, e Andrea Rosso, direttore creativo di Diesel.