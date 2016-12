Expo City Events, "IlRamino": quando il design e il food generano creatività

Alla base del connubio che porta alla nascita de "IlRamino", posata non posata e oggetto da cucina, un mix di tradizione e innovazione, proprio come quello che incarna l'essenza dell'azienda. "La nostra azienda - spiega Roberta Giorgetti - da sempre si contraddistingue per la capacità di rinnovarsi pur mantenendo un forte legame con la tradizione artigianale che, assieme all'alta qualità, ci contraddistingue".



Il progetto de "IlRamino" nasce infatti dalla creatività della designer Pugliatti e dall'amore per la tradizione dello chef Reina. "Quando mi hanno chiesto di partecipare al progetto, ho pensato che avessero spiegato persona. La nostra cucina è caratterizzata infatti dall'amore per il cibo della tradizione, siamo lontani da quelle che sono le innovazioni degli chef di avanguardia - spiega Reina -. Invece man mano che il progetto ha preso forma, ho capito che, proprio perché lontana da questo mondo, la nostra cucina era quella giusta per dimostrare come un oggetto come questo possa dare stimolo alla creatività".



"IlRamino - spiega la Pugliatti - è una posata non posata, un oggetto da cucina: è uno strumento da cucina che porta a un nuovo modo di approcciarsi al mondo del food. Sono certa che se mille persone lo useranno, creeranno mille ricette diverse".