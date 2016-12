4 maggio 2015 Expo City Events, il comfort tra food e design: una sfida a colpi di innovazione B&B Italia, nell'ambito degli incontri Expo City Events, ospita due pilastri di questi mondi solo apparentemente distanti, la designer Patricia Urquiola e lo chef Andrea Berton Tweet google 0 Invia ad un amico

18:00 - Il mondo del food incontra quello del design e il risultato è tutt'altro che scontato. B&B Italia, azienda leader per creatività e innovazione nel mondo dell'arredamento, nell'ambito degli incontri Expo City Events, ospita a Milano due pilastri di questi mondi solo apparentemente distanti, la designer Patricia Urquiola e lo chef Andrea Berton. Il risultato? Una sfida a colpi di comfort.

"Non amiamo gli esercizi di stile - spiega Fiorella Villa, Global Communication Director di B&B Italia -. Il comfort è la base per ogni nostra creazione, anche quella dal design più minimale. E per riuscire in questa sfida, innovazione e ricerca sono fondamentali".



E di sfida parla anche Patricia Urquiola, designer di fama mondiale che vanta una lunga collaborazione con il brand lombardo. "Per un designer è fondamentale superare quella barriera che mentalmente si percepisce come comfort. Per riuscirci è necessario affidarsi all'evoluzione che può venire solo dalla ricerca".



Ma il comfort, inteso come benessere, praticità e familiarità, fa parte anche del mondo food, che in un gioco di continui specchi, guarda al mondo del design e del bello: "Un cibo si percepisce a primo acchito visivamente - spiega Andrea Berton, chef e ambasciatore di Expo Milano 2015 - un bel cibo trasmette subito una bella sensazione e benessere e quindi anche più in generale comfort".