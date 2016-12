Expo 2015, tutto pronto per la grande "Festa della frutta e della verdura"

In un'Esposizione universale dedicata al cibo non potevano certo mancare gli alimenti che più di ogni altro rappresentano sono sinonimi di salute, benessere e vitalità. Martedì 28 luglio tra i padiglioni dell'Expo di Milano andrà così in scena la "Festa della frutta e della verdura". Tanti gli appuntamenti in programma. E, per l'occasione, la Coldiretti si prepara a distribuire a tutti i visitatori oltre 50 quintali di frutta fresca.

Saranno poi predisposti orti orizzontali e verticali, per raccontare la produzione di verdura in campagna e in città. E ci si potrà divertire con giochi sul compostaggio domestico e sulla stagionalità dei prodotti dell'orto. Degli intagliatori realizzeranno delle sculture naturali artistiche, e l'Unione nazionale dei produttori di Ortofrutta farà arrivare delle sagome a forma di frutta e verdura pronte per i selfie del grande pubblico. Saranno, inoltre, allestite quattro piramidi con prodotti naturali per decorare il Cardo Sud.



Protagonista della festa sarà poi il Cluster "Frutta e Legumi", dove i visitatori potranno scoprire le caratteristiche dei frutti di stagione esposti in un mercato, a cura di Huiyuan. Si potranno assaggiare insalate, smoothies e un particolare succo di frutta e zafferano, la specialità del giorno.



Anche i Paesi del Cluster parteciperanno all'iniziativa: l'Afghanistan proporrà un cocktail di mango e un rinfresco allo zafferano, il Gambia succhi di baobab e ibisco, mentre Kyrgyzstan e Uzbekistan frutta tipica. Una band scandirà, con le sue performance, il programma degli eventi che animeranno il Cluster.