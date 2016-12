Da Milano al mondo: c'è un'Italia che riesce a tenere testa ai giganti

Ci sono storie che nascono a Milano . In un secolo che non c'è più, in una città molto diversa da quella di oggi. Storie che, nonostante il tempo scorra inesorabile, continuano. Storie di padri e figli, di nipoti e pronipoti. Storie di famiglia e di successo. A più di 100 anni dall'inizio dell'avventura milanese del fondatore, Nunzio Cassata, e a 95 anni dalla fondazione, Nuncas , azienda italiana specializzata nella produzione e commercializzazione di prodotti per la cura della casa, scommette di nuovo sulla città di Expo . E apre una nuova boutique in centro. Perché anche nell'era del web il rapporto diretto con i clienti resta fondamentale.

Guidata dalla terza generazione, e con la quarta già in azienda, Nuncas è una realtà da oltre 23 milioni di euro di fatturato che dà lavoro a 65 dipendenti. Due sedi operative in Italia, a Settimo Milanese e a Mazzo di Rho, due filiali estere, in Francia e Spagna, e ora non più due ma tre boutique monomarca tra Roma e Milano.



Nell'ambito delle iniziative di Expo City Events è stato infatti inaugurato il nuovo negozio di Via San Giovanni sul Muro: "L'obiettivo è incontrare il nostro consumatore, conoscerlo direttamente, entrare in relazione con lui - spiega Luca Manzoni, presidente e amministratore delegato di Nuncas -. Questo ci consentirà di avere dal consumatore stesso tanti insegnamenti e tante utili informazioni".



"Abbiamo scelto di aprire questo tipo di negozio proprio per poter interagire con i nostri consumatori", aggiunge Carlotta Manzoni, responsabile Co-Marketing e Marchi e Brevetti della società guidata dai suoi genitori. "La nuova boutique, in cui si respirano atmosfere Anni '50, ha un piano terra dedicato all'esposizione e alla vendita dei prodotti e un piano superiore che ospiterà workshop ed eventi studiati appositamente per i nostri clienti".



Ma qual è il segreto della longevità di Nuncas? Lo svela la nipote del fondatore, Rosy Cassata, direttore creativo di Nuncas: "Tanta passione, tanto amore... Noi cerchiamo di fare sempre il miglior prodotto. E prestiamo sempre attenzione a chi utilizza i nostri prodotti. Perché siamo noi i primi ad usarli".