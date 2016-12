Cucinare e creare cucine? Uno stesso ingrediente fondamentale: la creatività

"Creare cucine è un processo complesso - spiega Giovanni Anzani, presidente e a.d. Poliform - che necessita di competenze tecniche e creatività. Fondamentale è poi seguire quelli che sono i mutamenti delle abitudini e degli stili di vita ed evolversi, pur continuando a essere fedeli alla propria tradizione. Oggi infatti le cucine sono cambiate: sono un luogo di ritrovo, non servono solo per preparare il cibo, ma sono diventate una zona conviviale, nella quale poter condividere anche il piacere del cucinare. E i nostri modelli, oltre a innovarsi attraverso nuove tecnologie, lo hanno fatto anche seguendo questi input".



"Quando si disegna una cucina - spiega Colombo - si lavora su due fronti: quello della necessità di mettere in campo elementi tecnici complessi e quello più creativo. In entrambi i casi però non si può prescindere da quelle che sono le esigenze del "cucinare". Il confronto costante con il mondo degli chef è fondamentale per riuscire a creare cucine funzionali, pratiche e belle".



"Cucinare in un ambiente piacevole - spiega infine Oldani - è sicuramente un vantaggio per uno chef. Lo stare bene nel momento in cui si crea è un qualche cosa che si trasmette al piatto, che non può che arricchirsi dall'essere creato in una cucina bella e funzionale".