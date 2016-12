Anche il pic-nic diventa gourmet "Buon cibo, con stile, all'aria aperta"

Nell'ambito degli Expo City Events, in molti hanno preso parte alle lezioni dello chef Roberto Fabio Maurizio al Ca'puccino di piazza Diaz, a Milano, per carpire tutti i segreti e stupire così parenti e amici alla prima occasione.



Ma per fare colpo e sentirsi dei cuochi provetti oggi non bastano delle ottime ricette. "Il pic-nic può anche essere di stile, alla moda. Basta avere l'attrezzatura giusta - continua Nicoletta Abeni -. Si può realizzare una piccola mise en place anche all'aperto, sull'erba come su un tavolino. Con degli accessori sfiziosi, colorati, ma in grado al tempo stesso di fare il loro compito ossia contenere gli alimenti e mantenere la temperatura ideale, si può creare un ambiente particolare e molto in stile".



Gli showcooking di Tescoma non finiscono qui. A giugno appuntamento con i cocktail mentre a settembre un'intera giornata sarà dedicata all'homemade, il fatto in casa.