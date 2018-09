Non si può decidere quando e dove ammalarsi, e se succede all'estero curarsi potrebbe essere un problema. Per evitare spiacevoli sorprese basterebbe, prima di partire, richiedere, se non la si ha già, la tessera europea di assicurazione sanitaria . Si tratta di una carta gratuita che dà accesso ai trattamenti medici erogati dalla sanità pubblica durante il soggiorno temporaneo in uno dei 28 Stati membri dell’Unione europea. In sostanza permette di accedere alle cure come se fossimo cittadini del Paese in cui ci troviamo a soggiornare.

Cos’è - La tessera europea di assicurazione sanitaria è gratuita e permette ai cittadini europei di accedere ai trattamenti medici necessari e erogati dalla sanità pubblica di uno degli Stati membri dell’Ue, in Islanda, in Liechtenstein, in Norvegia e in Svizzera. L’assistenza medica viene fornita alle stesse condizioni alle quali viene fornita ai cittadini del paese. Le tessere vengono rilasciate dal sistema sanitario nazionale di ogni paese.



A cosa non serve la tessera - La carta copre solo i casi in cui l’assistenza medica si rivela necessaria durante la permanenza in un altro paese Ue. La carta non viene fornita per cercare di proposito di ottenere cure mediche. Non è inoltre un’alternativa all’assicurazione di viaggio, non copre i costi in caso di assistenza medica privata e nemmeno il volo di ritorno in caso di necessità medica.