Cotton fioc, posate, piatti, cannucce, bastoncini per palloncini, ma anche sacchetti di plastica molto leggeri e contenitori per fast food in polistirolo espanso. Questi sono solo alcuni dei prodotti che dovrebbero essere vietati dall'Ue dal 2021. La risoluzione, approvata con 51 voti a favore e 10 contro, va a rafforzare la proposta contro le plastiche monouso presentata dalla Commissione Ue a maggio scorso. Tra le novità: una più ampia responsabilità dei produttori e riduzione dei rifiuti che contengono plastica, tra i cui i filtri di sigaretta. L'obiettivo è tagliare questo tipo di scarti del 50% nel 2025 e dell'80% entro il 2030.



Fra le proposte anche l’obiettivo di raggiungere entro il 2025 la raccolta del 90% delle bottiglie di plastica - per esempio attraverso il sistema dei vuoti a rendere - e l’obbligo di etichettatura per gli assorbenti igienici, le salviettine umidificate e i palloncini, in modo che gli utenti sappiano come smaltirli correttamente. Il tutto corredato da un’attività di sensibilizzazione. La relazione sarà esaminata dalla plenaria di Strasburgo nella seduta di fine ottobre.