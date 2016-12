PRP Capelli, l’evoluzione è hCRP

10:37 - I fattori di crescita piastrinici estratti con la tenica PRP sono noti per le loro proprietà rigenerative, utilizzati in vari ambiti nella Medicina Rigenerativa hanno visto il loro ingresso da circa 5 anni nella cura della calvizie. Parliamo del PRP HT. Dalla terapia PRP, si è passati al nuovo sistema di separazione cellulare avanzata hCRP, una sola seduta equivale a circa 36 microprovette usate nelle classiche terapie PRP. La tecnologia hCRP in Italia è disponibile solo per HairClinic Italia.

