Calvizie: dai fibroblasti un interruttore che accende la ricrescita dei capelli

Da molti anni tutti i maggiori sforzi nella cura della calvizie sono incentrati sulla Medicina Rigenerativa, lasciando altrapianto di capelli, intervento estetico molto diffuso, un ruolo eventuale solo in ultimissima analisi e sempre consigliato solo su una reale base di salute, in alternativa l’esperienza insegna che la chirurgia non è una soluzione completa della calvizie.

Un recente studio pubblicato su Nature, si concentra sui fibroblasti, (cellule che si trovano nel derma umano, lo strato intermedio della pelle, tra l’epidermide - la zona più superficiale - e l’ipoderma - la zona più profonda o sottocutanea - compongono la matrice fibrosa del derma che mantiene sano tutto il tessuto connettivo) e indica che vi sono almeno due gruppi distinti di fibroblasti della pelle: un gruppo si trova nello strato inferiore ed è interessato alle fibre di collagene della pelle e alla sua riparazione, l’atro gruppo e quello del tessuto connettivo necessario per la formazione di follicoli piliferi.

Senza un adeguato ricambio cellulare il derma e le cellule invecchiano e i fibroblasti non producono collagene ed elastina in misura adeguata. Tra le cause che possono danneggiare i fibroblasti c’è il fumo, il sole, un alimentazione povera di alimenti ricchi di antiossidanti, minerali e vitamine e al contrario ricca di zuccheri, poca attività fisica e scarsa ossigenazione del corpo), farmaci etc.

Il Dott. Fiona Watt, direttore del Centro Medicina Rigenerativa del King College a Londra, ha dichiarato: “Attraverso le nuove tecnologie per promuovere la produzione dei fibroblasti, potrebbe essere possibile ripristinare l'elasticità della pelle trovando modi per stimolare le cellule a crescere, ricrescere e rigenerarsi in modo naturale. Tale approccio è ancora più determinante per stimolare la crescita dei capelli e ridurre le cicatrici”.

Il Dott. Paul Colville Nash, responsabile di Medicina Rigenerativa presso l’MRC Medical Research Council, aggiunge: “I risultati raccolti da questo studio avranno un eco di enorme portata nel settore della rigenerazione dei tessuti e le nuove tecnologie hanno non solo la capacità di poter rigenerare i follicoli piliferi e la ricrescita dei capelli, ma hanno il potenziale di trasformare positivamente le vite dei pazienti che hanno sofferto grandi ustioni e traumi".

I fibroblasti sono numerosissimi in età giovanile, ma con gli anni diminuiscono drasticamente andando incontro ad un atrofia, motivazione per cui la pelle invecchia. I primi segni visibili di invecchiamento riguardano anche inestetismi quali rughe, smagliature e capelli, come da ultima pubblicazione apparsa su Nature (una delle fonti scientifiche più autorevoli), il fibroblasta Fgf9 è interessato alla rigenerazione dei follicoli piliferi e alla ricrescita capelli.

Lo studio ha inoltre certificato che la quantità dei fibroblasti presenti nel derma e nel cuoio capelluto può essere aumentata inviando precisi segnali in grado di creare un traumatismo calcolato al derma. Durante la naturale auto riparazione nello strato superiore della cute, si promuove la rigenerazione cellulare favorendo sui follicoli piliferi non atrofici la successiva ricrescita dei capelli.





L’energia al Plasma nella Rigenerazione Cellulare rivoluziona i trattamenti per la cura della calvizie



La tecnologia al plasma Fluos è la terapia indolore ed istantanea più efficace per promuovere la massima moltiplicazione dei fibroblasti, fa parte del Protocollo di Rigenerazione Cellulare bSBS eseguito in Italia nei centri HairClinic. L’energia al Plasma agisce direttamente dentro le cellule di cute e follicolo, “riaccendendole” e stimolandole efficacemente a ricominciare a “lavorare”. Il risultato? I follicoli non atrofizzati vengono stimolati a rimettersi in moto e in pochi mesi su quelli ricettivi si promuove la rigenerazione e la crescita di capelli sani e robusti.



Ma di cosa si tratta? È un procedimento che selettivamente va a lavorare su quei follicoli, la “casa” in cui il capello nasce e cresce, che hanno diradato il loro lavoro. L’energia al Plasma di Fluos, non invasiva e non dolorosa, stimola i fibroblasti nelle zone diradate o colpite da calvizie avanzata, senza causare alcuno shock al resto del cuoio capelluto sano. Fluos lavora proprio sulle cellule del bulge del follicolo pilifero, quel rigonfiamento sede del famoso “interruttore” della crescita del capello. Esse, insieme con le cellule della guaina del follicolo (DSC) e con le papille dermiche (DP), compongono il cuore in cui il capello si sviluppa e cresce. E sono proprio le cellule del bulge, se stimolate possono reagire e far scattare il meccanismo di ricrescita del capello.

La tecnica Fluos è uno dei tasselli fondamentali dei protocolli di rigenerazione cellulare.











La Rigenerazione cellulare è una terapia ormai in auge in tutto il mondo, considerati una delle tecniche più complete per agire sulla calvizie. E adatto per chi soffre di diradamento, alopecia o calvizie, la più comune tra le forme di perdita dei capelli, ma è indicata anche nel caso di alopecia areata, ovvero la perdita parziale “a chiazze” di capelli e peli, proprio quel tipo di patologia per la quale è appena stata pubblicato un studio nel quale, attraverso una terapia anti alopecia areata, grazie alla quale sarà possibile intervenire sulla ricrescita del capello.



Il Protocollo completo di Advanced Micro Surgery prevede tecnologie e tecniche micro-chirurgiche avanzate legate ai più efficaci e garantiti Protocolli di Medicina Rigenerativa, offrendo al paziente risultati pienamente naturali e destinati a durare nel tempo, un alto valore estetico e medico curativo completo.



La tecnologia Fluos è inclusa nella Rigenerazione Cellulare bSBS, un Protocollo medico completo per intervenire selettivamente e concretamente sulla calvizie, è fortemente consigliato sulle calvizie avanzate, pre o post chirurgia per migliorare esteticamente i risultati e renderli completi, ma esprime la massima potenzialità sul diradamento e forte diradamento indifferentemente se il paziente è uomo o donna. Concentra la sua azione in una sola sessione di 2 ore circa, dalle cellule staminali ai fibroblasti, dall’analisi avanzata Genomica e Lipidomica della Matrice Cellulare, alla potente terapia anti infiammatoria tramite HairOzone (anti Prostaglandina PGD2), con massimo ancoraggio dei principi attivi grazie alle onde ioniche di HairPhoresis, non è invasivo, è indolore e la ripresa alla vita sociale è immediata.







A cura di Eva Perasso





















