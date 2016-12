Autotrapianto capelli non basta

14:44 - Per molte persone l’autotrapianto di capelli è ritenuto la soluzione della calvizie, in realtà la maggior parte dei pazienti sottoposti a solo autotrapianto non risolvono completamente il problema dell’alopecia, ma si limitano a coprire il problema. Per tale motivo queste persone si trovano a ricorre a nuovi fastidiosi interventi senza raggiungere un risultato completo. Ma perchè l’autotrapianto non basta, e come è possibile ottenere un risultato completo e duraturo?

