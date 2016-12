Insieme a Better Decisions oltre i limiti della nostra percezione

Nel corso del suo illuminante speech su Data Visualization ha messo in luce limiti e potenzialità della Visualizzazione dei dati: conoscenza, percezione ed emozione. La Visualizzazione ci permette di ottenere risposte significative nel momento in cui noi abbiamo già un'idea da verificare quando andiamo a confrontarci con mappe e grafici; quello della percezione invece è piuttosto un limite intrinseco: non è detto che ciò che vediamo noi è anche quello che vedono gli altri... “Many people, many eyes”.

Inoltre, la corretta interpretazione dei dati può dipendere anche dallo stato d'animo di chi li osserva: uno stato emotivo particolare può arrivare ad influire anche sulla nostra capacità di comparare due valori, attività alla base dell'analisi. Come si possono superare questi limiti? Qui entra in gioco l'Information Designer, che ha il compito di dare un senso e una forma ai dati progettando un'interfaccia che sia intuitiva e fruibile per gli utenti.

La visualizzazione dei dati diventa quindi una vera e propria User Experience, che va progettata accuratamente e che coinvolge la dimensione razionale ed emotiva degli utenti: uno strumento essenziale per orientarsi tra i big data sempre più ampiamente disponibili e processi decisionali - che riguardano tutti, dal top manager al cittadino - sempre più complessi.

