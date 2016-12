3 settembre 2015 Imparare a prendere decisioni migliori con i nuovi percorsi formativi di Better Decisions Neuroeconomia, Big Data e Management, sfruttando anche le nostre scelte irrazionali

Il cervello umano è lo strumento di elaborazione dati più complesso, sofisticato e potente. Al contrario di quanto sostiene l'economia tradizionale, l'uomo non è un animale razionale, ma agisce sotto l'impulso di processi neuronali automatici e molto spesso inconsci, quindi indipendenti dalla propria volontà. Com'è possibile, quindi, valutare se una decisione è “giusta”? Sembra quasi un paradosso, ma le scienze cognitive ci fanno capire che l'inconscio umano può essere studiato razionalmente, e che l'irrazionalità può essere governata. Matteo Motterlini, filosofo e neuroeconomista, docente di Filosofia della Scienza presso l'Università Vita-Salute del San Raffaele di Milano e direttore del Cresa (Centro di Ricerca di Epistemologia Sperimentale), nello speech al Better Decisions Forum 2015 ha illustrato come i limiti della nostra razionalità possono essere addirittura convertiti in punti di forza. Questo è possibile grazie al cosiddetto approccio nudge, la “spinta gentile”: si tratta di un intervento politico che vuole modificare il comportamento delle persone sfruttando la prevedibilità delle loro decisioni, creando per loro un ambiente di scelta più favorevole. Il nudge mira a creare un'architettura delle scelte più vantaggiosa per tutti: “La cornice modifica il quadro della nostra decisione”. L'intervista in esclusiva per TgCom24 a Matteo Motterlini

