Il sesto senso delle aziende italiane di successo? L’istinto digitale.

I dati sono fondamentali per le decisioni d'impresa e lo sono ancora di più in un mondo aziendale in sempre più rapida trasformazione. Il Chief Information Officer e Process director del Gruppo Amadori, Gianluca Giovannetti ha recentemente vinto il CIONET Italia Award 2015 come CIO più innovativo d'Italia ed ha portato la propria esperienza sul palco di Better Decisions Forum , evento che riunisce manager, professionisti e imprenditori che dietro al successo del singolo, di un'azienda o di un'organizzazione esplorano l'individuo e le molteplici forze in grado di influenzarne le decisioni.

“L'istinto digitale è un sesto senso come quello dei capitani di mare che sanno leggere il cielo”. Per fare vera innovazione in azienda e per orientarsi nell'enorme quantità di informazioni disponibili e aumentare l'efficienza delle imprese, è necessario contare su tre componenti: Tecnologia, Business Models e componente umana.



Non solo tecnologie emergenti quali Internet Of Things, 3D Printing, Wearable Technology e Smart Machine, ma anche apprendimento sempre più veloce sul campo e contaminazione tra aree aziendali e persone diverse. E proprio le persone sono la risorsa fondamentale da mettere al centro del percorso decisionale aziendale: in enormi quantità di informazioni e dati a nostra disposizione, sarà sempre più importante come scegliamo di guardare rispetto a quello che stiamo cercando di vedere.