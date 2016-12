Acido ialuronico e articolazioni: ammortizza, riduce il dolore e migliora l’elasticità

Oggi, quando si parla di acido ialuronico, lo si associa immediatamente alle più avanzate terapie antirughe e alle nuove frontiere della dermoestetica. Senza dubbio le proprietà anti-age di questa molecola hanno portato una piccola grande rivoluzione in campo estetico, ma l'acido ialuronico trova numerose ed efficaci applicazioni in molti altri ambiti medici e terapeutici. Oltre alla capacità idratanti, agisce come lubrificante ed è in grado di assorbire gli urti - shock absorber - all'interno delle parti mobili del corpo umano, come le articolazioni.