Tgcom 24: le novità 2013

11:01 - 24 ore su 24 le notizie ti seguono ovunque sulla tv digitale, PC, smartphone e tablet. Ed è totalmente gratuito. Tgcom24 è informazione 24 ore su 24 sia in televisione, Canale 51 e 111 sul digitale terrestre,sia su web, tablet, smartphone e cellulari.

20 milioni di utenti unicie 580 milioni di pagine viste ogni mese.3 milioni di app gratuite scaricatesu tutti i device mobili.In palinsesto news, aggiornamenti, rassegne stampa,fasce d’informazione, inchieste.





Diretto da Mario Giordano, TgCom24 ha una redazione di oltre 130 giornalisti digitali.Sempre in diretta, in Italia e nel mondo.



Tgcom24 è il nuovo sistema all news in onda in chiarosul canale 51 e 111 del digitale terrestre, sul web in diretta streaming attraverso il sito TgCom24.ite su smartphone, tablet, cellulari e sms grazie alleapplicazioni scaricabili gratuitamente.



Tgcom24 è programmazione non stop. In diretta dalle sei del mattino fino all’una di notte. 40 agili notiziari e breaking news, otto edizioni principali del telegiornale dalle 6.00 alle 24.00. 2 fasce di spazio informativo e trasmissioni di approfondimento quotidiano (Checkpoint) e settimanale (Top Secret, Intervista della Domenica, Storie di Donne e Time House)Tgcom24 è flusso continuo di informazione.



Notizie commentate e aggiornate costantemente, fruibili ovunque grazie alla multimedialità del sistema,trasmesse in sintesi anche dalle tradizionali reti generaliste Mediaset sotto forma di ‘pillole’ televisive.Tgcom24 è anche citizen journalism. Grazie alla natura interattiva del sistema all news di Mediaset utenti e telespettatori possono partecipare attivamente inviando in tempo reale immagini e filmati. Tgcom24 è tecnologia e innovazione.



Un avveniristico touch screen in studio, una centrale operativa all’avanguardia, un ricchissimo archivio digitale, una moderna sala regia multimediale e un sistema editoriale unico in Italia: Dalet, un sofisticato software integrato utilizzato dai più moderni network internazionali.



IL PALINSESTO



Ogni giorno



• 40 notiziari e breaking news

• 2 fasce d’informazione quotidiane di 3 ore

• 8 edizioni principali dalle 6.00 alle 24.00• Aggiornamenti con l’economia in tempo reale

• 2 notiziari sportivi alle 14.00 e alle 23.30• L’informazione meteo ogni ora

• Ogni ora la rassegna stampa dei quotidiani e alle 8.00 SCELTI PER VOI, a cura di Alessandro Banfi

• La rassegna dei titoli dei principali tg, alle 14.30 e alle 20.30

• CHECKPOINT condotto e curato da Federico Novella dal lunedì al venerdì dalle 18.30 alle 19.30

• LA CUCINA DEI GIORNALI dalle 20.00 alle 20.15

• STELLE A STRISCE in diretta dagli Stati Uniti dalle;20.15 alle 20.30



IL PALINSESTO



Ogni settimana



• Lunedì alle 21.30 in diretta, STORIE DI DONNE a cura di Gabriella Simoni e Alberto D’Amico

• Martedì alle 21.30 in replica TERRA di Toni Capuozzo

• Mercoledì alle 21.30 in diretta, Federico Novella conduce CHECKPOINT speciale

• Venerdì alle 22.30 la rubrica SUPERCINEMA a cura di Antonello Sarno

• Sabato alle 21.30 in diretta, TIME HOUSE il settimanale di scienza a cura di Alessandro Cecchi Paone

• Domenica alle 14.00, l’INTERVISTA DELLA DOMENICA a cura di Alessandro Banfi

• Domenica sera alle 21.30 Claudio Brachino conduce in diretta TOP SECRET