Prenditi cura del tuo cuore

Dalla tavola un contributo per la tua funzione cardiaca

Dieta varia, ricca di frutta e verdura (l'Organizzazione Mondiale della Sanità ne raccomanda almeno cinque porzioni al giorno), cereali, olio extravergine d'oliva, legumi e spezie, evitando carni rosse, e preferendo quelle bianche e il pesce e usando poco sale. In particolare, germe di grano, arachidi, pistacchi, mandorle e noci, ma anche olio di mais e di soia contengono fitosteroli, sostanze simili al colesterolo umano che contribuiscono al mantenimento di livelli normali di colesterolo nel sangue. Molto importanti sono anche la vitamina B1, che contribuisce al normale metabolismo energetico e alla normale funzione cardiaca, e il magnesio che contribuisce alla normale funzione muscolare. Un integratore alimentare multivitaminico, multiminerale con aggiunta di fitosteroli (preso seguendo correttamente le avvertenze) ti può aiutare a mantenere livelli sani di colesterolo.

Stile di vita

È importante sapere che prendersi cura di sé e del proprio cuore inizia con un passo: quello che ci allontana dal divano! Camminare, passeggiare, andare in bicicletta a ritmo costante sono ottimi modi per stare in forma. Uno stile di vita attivo, coniugato con una dieta varia, un consumo moderato di alcolici e l'abbandono dell'eventuale vizio del fumo è il nostro jolly per il benessere dell'organismo. E ancora a proposito di alimentazione: il nostro fabbisogno di sostanze nutritive non è sempre uguale, ma varia a seconda dell'età, del sesso, dei momenti della vita che attraversiamo. E tu, sei sicuro che la tua alimentazione sia corretta? Per scoprirlo, fai il Test della Piramide su www.curarelasalute.com, questo sito è una vera miniera di consigli e indicazioni di esperti per aiutarti a mantenere uno stile di vita sano.