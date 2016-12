Over 50, i segreti per resistere alla frenesia

Non sono mai stati così attivi, professionalmente e socialmente, e puntano a dare il massimo: i cinquantenni italiani del terzo millennio vivono una stagione di grande dinamismo , basti pensare che da una recente indagine Eurispes emerge che l' 85% della classe dirigente italiana è costituito da uomini sopra i 50 anni. In un mondo del lavoro sempre più veloce e interconnesso, dove le aspettative sono elevatissime, il prezzo da pagare per l'efficienza è spesso un alto livello di stress . Ma tenerlo sotto controllo è possibile, a tutto vantaggio di serenità e salute.

1. Primo comandamento: delegare

Chi fa da sé... Il proverbio dice certamente il vero, ma quando la giornata è scandita da una serie infinita di impegni, riuscire a delegarne alcuni può consentirti di arrivare a sera più tranquillamente. Il segreto è abituarsi a stilare una scaletta di priorità ogni mattina: in questo modo avrai sotto gli occhi i "temi caldi" della giornata e riuscirai a focalizzare meglio l'attenzione.

2. Una pausa pranzo rilassante

Un panino davanti al computer? Ecco un'abitudine da dimenticare. Per rispondere in modo adeguato alle sfide di ogni giorno il tuo organismo ha bisogno del giusto nutrimento, soprattutto dopo i 50 anni, quando il fabbisogno cambia. Concediti quindi una pausa che sia davvero tale, lontano dalla scrivania, e consuma un pranzo nutriente ma non troppo abbondante. Ideale un piatto di pasta con verdure fresche di stagione e un filo di olio extravergine d'oliva, oppure una fetta di tacchino, ricco di proteine, con verdure. Anche il pesce azzurro, la trota o il salmone sono ottimi perché contengono Acidi grassi Omega3.

3. Sì agli spuntini

Per mantenere costante il rilascio di energia, ricordati di inserire nella tua giornata due spuntini, oltre ai pasti principali. Ideale è consumare frutta fresca, ricca di vitamina C che contribuisce alla normale funzione del sistema immunitario. Non farti mai mancare arance, kiwi, frutti di bosco, ma anche i cibi fonte di betacarotene come albicocche, pesche, mango e melone, e di magnesio (mandorle, pistacchi e noci).

4. In movimento

Insieme a una dieta bilanciata, una regolare attività fisica è alla base di una vita sana. Oltre ad aiutarti a mantenere il peso forma e a mantenere in salute l'apparato cardiovascolare, lo sport aiuta a scaricare le tensioni e lo stress. Non c'è tempo per andare in palestra? Non è necessario chiudersi tra quattro mura e fissare orari rigidi, basta mezzora per una camminata a passo veloce o un giro in bicicletta. Il fine settimana, poi, è il momento giusto per dedicarsi un po' più di tempo per fare sport magari con tutta la famiglia.

5. Dolce dormire

Dormire un numero sufficiente di ore è essenziale per sostenere uno stile di vita molto attivo. Soprattutto se ti capitano episodi di insonnia, cerca di coricarti ogni giorno più o meno alla stessa ora e poni un freno all'uso di computer e device elettronici: mantenendo sempre alto il livello di attenzione possono inibire il rilassamento. Una cena leggera, poi, favorisce il sonno. In questo ti viene in aiuto la dieta mediterranea, che si basa su un abbondante consumo di frutta e verdura, un giusto apporto di cereali, soprattutto integrali, e un limitato consumo di carne, pesce, latticini e olio extravergine d'oliva. Frutta e verdura, in particolare, sono importantissimi per il loro apporto di vitamine e minerali, ma non tutti ne assumono la quantità consigliata dall'Organizzazione Mondiale della Sanità, cioè cinque porzioni al giorno. Adeguare la dieta al proprio stile di vita è essenziale per il benessere dell'organismo e per evitare di incorrere in carenze, mentre quando un cambio di dieta non è sufficiente, o non è possibile, un integratore alimentare di vitamine, minerali e Omega 3 può rappresentare un valido aiuto. Per scoprire se la tua dieta è corretta, fai il Test della Piramide sul sito www.curarelasalute.com, qui troverai anche tante informazioni e approfondimenti a cura di importanti esperti.