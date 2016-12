Integratori, un aiuto nella dieta

Anche la dieta è una questione di genere: donne e uomini non solo hanno un diverso fabbisogno energetico , maggiore negli uomini e minore nelle donne, ma necessitano anche di alimenti differenti , perché i bisogni non sono gli stessi. Oltre alla diversità di genere, anche lo stile di vita influisce sul fabbisogno quotidiano: uno sportivo che si allena tre o quattro volte la settimana ha bisogno di un regime alimentare diverso in quantità e qualità rispetto a una persona che si dedica a una moderata attività fisica o a chi conduce una vita sedentaria. Perciò, come regolarsi?

Un test per metterti alla prova

Riconoscere il proprio stile di vita e le esigenze della propria età significa già fare un passo avanti. Un uomo over 50 per esempio ha un bisogno specifico di vitamine del gruppo B (soprattutto la vitamina B2 e la niacina) e di magnesio, che contribuiscono al normale metabolismo energetico. Una donna over 50, invece, per il calo di estrogeni dovuto alla menopausa, richiede soprattutto calcio, vitamina D e K, per supportare la salute delle ossa, vitamine B6, B12, C, biotina e magnesio che contribuiscono alla normale funzione psicologica e livelli bilanciati di vitamine A e B2 che contribuiscono al mantenimento di membrane mucose in salute. E tu, sei consapevole delle esigenze del tuo organismo? Quanto ne sai sull'importanza di una dieta sana e completa per la salute? Per scoprirlo, fai il Test della Piramide che trovi sul sito www.curarelasalute.it. Qui troverai anche una miniera di informazioni e consigli per aiutarti a organizzare la tua alimentazione per il meglio.

Le regole che valgono per tutti

La dieta mediterranea prevede non solo l'introduzione bilanciata di carboidrati, grassi e proteine, ma anche e soprattutto di vitamine e minerali che si trovano in frutta e verdura. Per stare in forma, infatti, è necessario essere costanti nell'assunzione di queste sostanze definite essenziali poiché il nostro organismo non è in grado di produrle autonomamente e deve necessariamente assumerle, in quantità adeguate, attraverso l'alimentazione. La razione raccomandata di cinque porzioni al giorno può essere raggiunta facilmente aggiungendo ai pasti principali – che dovrebbero sempre comprendere una o più porzioni di verdure – anche due spuntini a base di frutta. Inoltre, se aggiungiamo alla nostra colazione o arricchiamo le nostre insalate di un cucchiaio di frutta a guscio tritata, assumiamo anche una buona dose di acidi grassi Omega3 DHA e EPA, che contribuiscono alla normale funzione cardiaca. Per un effetto benefico è bene assumere giornalmente 250 mg di EPA e di DHA.

Un cenno alle proteine

Le proteine sono fondamentali per il nostro benessere, soprattutto per chi ha una vita attiva e fa sport, ma anche dopo i 50 anni, quando i muscoli tendono a indebolirsi. Consumare il pesce due o tre volte la settimana è una valida abitudine poiché è anche ricco di acidi grassi Omega3, specialmente il pesce azzurro, mentre è bene portare in tavola un paio di volte la settimana la carne bianca e una volta quella rossa. Anche i legumi, ricchi di proteine, sono da riscoprire, da abbinare ai cereali per ottenere piatti completi e saporiti.

Una dieta sempre equilibrata

Può succedere che a causa di un periodo di lavoro intenso, in gravidanza o dopo i 50 anni, oppure quando si riprende a fare sport o si cambia stile di vita, l'organismo manifesti un maggiore bisogno di nutrienti. Diventare per esempio vegetariani o vegani è un passaggio delicato da fare con consapevolezza e competenza per acquisire nuove abitudini, ma anche nuovi modi per apportare in modo costante le sostanze nutritive indispensabili per l'organismo. In tutti questi casi, quando un aggiustamento della dieta non è possibile, può essere d'aiuto un integratore alimentare multivitaminico e multiminerale bilanciato e completo. Un aiuto in più per affrontare gli impegni di tutti i giorni con energia e voglia di fare.