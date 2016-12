Dalla tavola un aiuto alle difese immunitarie

Vitamine e minerali sono contenuti in grandi quantità nella frutta e nella verdura, tanto che l'Organizzazione Mondiale della Sanità consiglia di assumerne almeno 5 porzioni al giorno per soddisfare il nostro fabbisogno. L'importante è variare spesso, seguendo la stagionalità, perché ai diversi colori corrispondono diverse sostanze contenute. Via libera, dunque, alle fonti di vitamine A e C come carote, cavolo rapa, spinaci, foglie di rapa, peperoni, prezzemolo, menta, limoni, arance, papaia, fragole, ribes e kiwi. Ma anche alle verdure a foglia verde, alla frutta oleosa e ai cereali integrali, fonti di zinco, e ai legumi, ricchi di fibre e magnesio.

In una dieta equilibrata, poi, è bene inserire fonti di Acidi grassi Omega3(EPA e DHA) che contribuiscono alla normale funzione cardiaca, come il pesce, in particolare le sardine, il salmone e la frutta secca come le noci. Ma anche lo yogurt collabora alla regolazione della risposta immunitaria perché equilibra la flora batterica intestinale e lo stesso vale per aglio, cipolla e cereali integrali.

Per assumere la giusta quantità di nutrienti è importante anche saper valutare il proprio fabbisogno, che varia a seconda del lavoro che si svolge, dell'attività fisica e dell'età. Per sapere se la tua dieta è adeguata, fai il Test della Piramide che trovi su www.curarelasalute.com. Su questo sito troverai anche molte informazioni e consigli per aiutarti a migliorare la tua alimentazione, soprattutto in particolari momenti della vita, quando il fabbisogno cambia, ad esempio in un periodo di intenso lavoro o dopo i 50 anni. In questi casi, un integratore alimentare multivitaminico e multiminerale, completo e a dosaggi bilanciati può offrirti un valido aiuto. Un supporto in più per la tua vita al top.