Obama: "Nelson Mandela è stato un esempio per la mia vita"

23:45 - "Abbiamo perso uno degli uomini più coraggiosi e influenti dell'umanità". Lo ha detto il presiedente Usa, Barack Obama, commemorando Nelson Mandela. "Non posso immaginare la mia vita senza l'esempio di Mandela", ha aggiunto Obama, commuovendosi in diretta tv. "Sono stato uno dei milioni di persone che è stato ispirato da Mandela, mi ha dato l'idea di cosa si può raggiungere quando si è guidati dalla speranza".

Mandela ha "raggiunto più di quanto ci si possa aspettare da ogni uomo. E oggi è tornato a casa. Fermiamoci e ringraziamo del fatto che sia vissuto", ha detto ancora Obama.



Onu, Ban Ki-moon: "Fonte di ispirazione per l'umanità" - "Sono profondamente rattristato di apprendere della morte dell'ex presidente sudafricano Nelson Mandela. E' stato un grande uomo, un gigante per la giustizia e fonte di ispirazione per l'umanità". Lo ha detto il segretario generale dell'Onu, Ban Ki-moon, porgendo le sue condoglianze a tutto il Sudafrica.



Cameron: "Si è spenta una grande luce" - "Una grande luce si è spenta nel mondo". Così il premier britannico David Cameron, fra i primi leader al mondo a inchinarsi di fronte alla morte di Nelson Mandela, si è espresso sulla figura dell'ex presidente sudafricano scomparso. "Nelson Mandela è stato un eroe del nostro tempo", ha scritto Cameron attraverso Twitter, annunciando che anche la bandiera dinanzi alla sua residenza, al numero 10 di Dowining street, è da stasera a mezz'asta in segno di lutto e di omaggio.



De Klerk: grazie a lui riconciliazione del Paese - "Grazie a Mandela la riconciliazione in Sudafrica è stata possibile". Lo ha detto in un'intervista telefonica alla Cnn Frederik De Klerk, ultimo presidente sudafricano dell'epoca dell'apartheid, protagonista della fine di un'epoca con Nelson Mandela e con lui premio Nobel per la Pace.



Hollande saluta "un combattente eccezionale" - Il presidente francese Francois Hollande saluta stasera Nelson Mandela come "un magnifico combattente" e "un eccezionale" protagonista della resistenza contro l'apartheid. L'ex presidente sudafricano, afferma Hollande, "è stato l'incarnazione della nazione sudafricana, il cemento della sua unità e l'orgoglio di tutta l'Africa".



Clinton: "Grazie a lui il mondo è migliore" - "Il mondo ha perso uno dei suoi leader più importanti. E Hillary, Chelsea e io abbiamo perso un amico". Così l'ex presidente americano Bill Clinton ricorda Nelson Mandela, "campione di dignità umana, di libertà, di pace e riconciliazione". "Tutti noi viviamo in un mondo migliore grazie alla vita che Madiba ha vissuto".