6 dicembre 2013 Mandela tra i leader del mondo Tanti gli incontri dell'ex presidente sudafricano nella sua lunga attività sociale e politica. Dai Papi ai capi di Stato, passando per i personaggi di moda, musica e sport Tweet google 0 Invia ad un amico

Scrivi al Tgcom24

Stampa

14:25 - Nelson Mandela, la leggenda che ha sconfitto l'apartheid, è morto a 95 per entrare dritto nella storia. Il presidente sudafricano Jacob Zuma, vestito di nero, il volto tirato, ha annunciato in un discorso televisivo la scomparsa di "Madiba" per il quale "il mondo intero avrà grande gratitudine per sempre". Ecco alcune foto di Mandela con alcuni leader politici, sportivi e vip.