L'indimenticabile sorriso di Nelson Mandela

14:28 - E' vissuto 95 anni durante i quali i momenti tristi e bui non sono mancati. Eppure l'immagine che il mondo avrà impressa nella memoria per Nelson Mandela è lui che sorride. Un sorriso che ha contagiato sempre chi gli è stato vicino, una filosofia di vita. Madiba nei suoi 27 anni di galera era costretto a lavorare in una miniera di calcare. Quei lunghi anni, passati sotto il sole accecante, immerso alla polvere bianca, provocarono gravi danni agli occhi del leader dell'African National Congress. Una volta liberato, nel '90, poteva ancora vedere, ma i detriti e le polveri avevano ostruito i suoi condotti lacrimali, lasciandolo così incapace di piangere. Storico l'articolo del settimanale Time dal titolo: "L'uomo che non poteva piangere".