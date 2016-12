14:24 - Una folla è radunata sotto l'abitazione della famiglia Mandela, a Johannesburg, per rendere omaggio a Madiba. Le immagini in diretta dalla Cnn mostrano molte persone in lacrime, tra cui molti giovani. Qualcuno sorride nel ricordo di un uomo venerato ormai nel continente africano quasi come un santo. Molti i canti intonati dalla gente.