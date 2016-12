Volontariato: uno su sei lo fa a scuola

11:28 - Per la quinta edizione del Festival del Volontariato, Skuola.net ha chiesto agli studenti di che tipo è il loro impegno per le tematiche più calde della società civile. Il dato è confortante: un ragazzo su quattro del campione (il 27%) composto da circa 1200 studenti di età tra gli 11 e i 21 anni, ha dichiarato di aver fatto almeno una volta nella sua vita il volontario. Analizzando gli intervistati per età, genere e provenienza, è emerso che i più attivi su questo fronte hanno tra i 18 e i 21 anni, provengono dal nord Italia e sono per lo più ragazze.

Uno su 10 del totale fa attualmente e abitualmente volontariato: di questi, uno su tre collabora con associazioni di tipo non religioso, mentre circa il 23% partecipa alle attività della parrocchia o di associazioni di tipo religioso. Anche la scuola fa la sua parte: uno su 6 fa infatti volontariato con la sua scuola. Il dato conferma il ruolo scolastico a favore delle tematiche sociali e ambientali più delicate del nostro paese e l’impegno del Miur in tal senso. C’è poi chi fa volontariato tramite gli Scout (14%) e individualmente (11%).



Le tematiche verso le quali gli studenti sono più sensibili sono sicuramente l’aiuto a bambini e minori in difficoltà e il sostegno a persone afflitte da handicap. Si sono dedicati a questo tipo di volontariato rispettivamente il 28% e il 16% dei ragazzi volontari. Tuttavia non manca l’attenzione verso gli anziani (11%) e lo sforzo per l’integrazione o il supporto di stranieri o minoranze (9%).



Perché i giovanissimi fanno volontariato? Sebbene queste attività possano fruttare qualche credito scolastico in più a fine anno, andando ad aumentare il punteggio del voto finale di diploma, non è per fini utilitaristici che gli studenti decidono di muoversi verso l’impegno. Il 73% lo fa per aiutare le altre persone. Il 13% ammette di farlo per entrambi i motivi, cioè fare una buona azione e prendere crediti preziosi per la scuola.



Quando il volontariato rimane un’esperienza isolata, è semplicemente perché non si è più avuto (o cercato) occasione per ripeterla. E’ così per 3 ragazzi su 5. Pochissimi, invece, smettono di fare volontariato perché hanno vissuto l’attività in modo negativo (2%) o perché una volta ottenuti i crediti scolastici, non hanno più trovato la motivazione per impegnarsi (8%). Un problema sentito è invece non riuscire ad avere tempo a sufficienza per dedicarsi al volontariato (19%).