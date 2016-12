Vietato fumare a scuola: chi rispetta la legge?

IL DECRETO ANTI-FUMO NON ENTRA A SCUOLA. In realtà la norma che prevede il divieto di fumo in tutti i locali scolastici - cortili e aree all’aperto comprese - non sembra mai entrata a pieno regime: nel 2014, infatti, Skuola.net aveva già verificato l’effettiva applicazione del provvedimento alla fine del primo anno di scuola in cui era entrato in vigore. All’epoca i numeri furono tutt’altro che confortanti. Così, dopo un triennio dal decreto anti-fumo, siamo tornati a chiedere agli studenti qual è la situazione oggi. E i miglioramenti sembrano essere davvero poca cosa, con dati sostanzialmente in linea con quelli di due anni fa.



FUMARE IN CORTILE: QUAL È IL PROBLEMA. Perché, nonostante i ragazzi conoscano fin troppo bene la normativa sul fumo a scuola (l’88% conosce i termini del divieto) e i rischi collegati al fumo (il 95% sa che fumare fa male e il 74% appare anche preoccupato dalle possibili conseguenze), la sigaretta continua ad essere protagonista di pause e intervalli tra le lezioni. Più di 3 su 4, infatti, ammettono che è abitudine degli studenti del proprio istituto fumare nel cortile o nel giardino, di nascosto (40%) o alla luce del sole (38%). Si fuma anche all'interno della scuola. Solo il corridoio sembra ancora zona off-limits per il fumo: l’87% dice che almeno lì il divieto viene ancora rispettato.



IL BAGNO NON PASSA MAI DI MODA. Il nascondiglio preferito? Un grande classico: il bagno. Il 44% afferma che qui gli studenti accendono le proprie sigarette stando ben attenti che nessuno li scopra, mentre per il 17% nessuno si preoccupa di essere ripreso. Nel complesso quindi è il 61% a indicarlo come il luogo preferito dagli studenti per fumare senza farsi vedere.



POCHI CONTROLLI. Arriviamo così al secondo fronte da tenere sotto controllo: le sanzioni, rare e forse inefficaci per convincere i fumatori in erba a smettere. Il 22% dei ragazzi, infatti, conferma che non sono mai stati presi provvedimenti nei confronti di chi abbia infranto il divieto di fumo a scuola, mentre il 38% dice di non essere informato sulla questione. Solo il 40%, invece, afferma che nel proprio istituto sono state applicate delle misure contro i trasgressori, sotto forma di provvedimenti disciplinari (23%) o di multe in denaro, previste dalla legge (17%).



IL CATTIVO ESEMPIO. Ma, forse, la cosa che manca di più è il buon esempio, visto che la maggioranza degli studenti denuncia che anche il personale scolastico fuma nel giardino o nel cortile dell'istituto, senza farsi problemi a essere visto (37%) oppure di nascosto (20%). Anche l'informazione appare carente: solo il 37% degli studenti dice che la propria scuola ha organizzato incontri o approfondimenti per far comprendere fino in fondo le problematiche legate al vizio del fumo.