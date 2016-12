Vietate minigonne e magliette scollate a scuola

18:35 - L’estate sta arrivando e, insieme ad essa, sono in arrivo anche i primi divieti. Come ogni anno, infatti, sono iniziate le polemiche sull’abbigliamento degli studenti. Ma c’è chi è andato oltre le semplici parole. E’ questo il caso del Dirigente scolastico dell’ Istituto Datini di Prato, Daniele Santagati come riporta Skuola.net .

IL CASO – Stufo di vedere minigonne e magliette eccessivamente scollate, il preside Daniele Santagati ha emanato, pochi giorni fa, una circolare per invitare i suoi studenti a vestirsi in maniera decorosa. Sono state bandite, quindi, minigonne e magliette troppo scollate. Ma non solo le studentesse sono state colpite da questo provvedimento. Il preside, infatti, ha vietato agli studenti di indossare canottiere e pantaloncini corti.

LE MOTIVAZIONI – Come riporta la versione online del Fatto Quotidiano, il preside avrebbe giustificato questo suo provvedimento dichiarando che gli studenti “devono considerare la scuola un vero e proprio lavoro: e a lavoro ci si deve andar vestiti in maniera decorosa”.

I PRECEDENTI – Daniele Santagati, comunque, non è l’unico preside ad aver preso provvedimenti di questo genere. Come riportato da Skuola.net in un articolo sui divieti più assurdi a scuola, già nel 2012, infatti, la preside dell’Istituto Alberghiero Vespucci di Milano nel 2012 mise nero su bianco il divieto di indossare “mini e micro gonne”, “pantaloni corti o canottiere” e “consimili”.