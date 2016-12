Viaggio Maturità: 5 film a cui ispirarsi

14:10 - L’esame di maturità sta arrivando, ma poi ansie e paure scompariranno in un lampo. Proprio per questo motivo, per diminuire le preoccupazioni, di sicuro state già pensando a come trascorrerete le vacanze, nel vostro fantastico viaggio di maturità. Se proprio non avete idea di come organizzarlo, potete prendere ispirazione da questi 5 film come riporta Skuola.net

5 Immaturi: il viaggio

Se state pensando già al viaggio di maturità, non potete lasciare a casa i vostri amici di sempre, come succede a Luca e Paolo, Raul Bova e Ambra Angiolini in Immaturi: il viaggio. Mare, sole e compagni di classe, il divertimento è assicurato: soprattutto se nasce quell’amore che tra i banchi di scuola non era ancora sbocciato. Ma attenti a non puntare su qualcuno già accompagnato!

4 Dillo con parole mie

Ehi, non vi stiamo dicendo di partire con la vostra “giovanile” zia trentenne come succede alla giovane protagonista del film, ma di prendere spunto dalle esilaranti e divertenti situazioni di questa pellicola per rendere la vostra vacanza davvero memorabile. Guardate le spiagge e il mare della Grecia, l’aria di libertà e di allegria che si respira in questo film. Non vi viene voglia di partire?



3 Indiana Jones

Già si sente la colonna sonora che aumenta, la musica incalzante dell’avventura. E allora che aspettate a prendere le sembianze di Harrison Ford e fare gli avventurieri nel vostro viaggio di maturità?! Cappello e gilet per affrontare con coraggio le situazioni più estreme, così da veri eroi segnerete la pagina migliore della vostra vita. Consigliato solo a chi ha una vera passione per la scoperta!

2 Che ne sarà di noi

Tre ragazzi e le loro preoccupazioni adolescenziali, tre amici e un viaggio lontano dalla città, per immergersi in loro stessi e affrontare il passaggio verso l’età adulta. Un film che tutti dovrebbero prendere come spunto per vivere un’avventura esistenziale che segnerà un percorso personale nel “mondo dei grandi”.

1 Una notte da leoni

Uno dei film più pazzi di sempre! E allora perché non prendere spunto dallo spirito un po’ folle dei personaggi di questo film per vivere una vacanza all’insegna della libertà? La raccomandazione è una sola: stare attenti a non esagerare. Non vorrete di certo risvegliarvi in una incredibile stanza d’albergo, in compagnia di una tigre, senza sapere come ci siete finiti dentro?