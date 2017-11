Vademecum ai test di ingresso 2017: ecco tutto quello che c'è da sapere

Le facoltà ad accesso programmato



Le modalità di ammissione ai corsi ad ‘accesso programmato’ sono regolate tramite decreto dal Ministero dell’Istruzione, che assegna inoltre alle singole università anche il numero di studenti che potranno accogliere. Ma quali sono queste facoltà? Sono sei i corsi di laurea che selezionano le proprie matricole attraverso un test d’ingresso: Medicina e Odontoiatria, Veterinaria, Medicina in Inglese, Professioni sanitarie, Scienze della formazione primaria e Architettura. Un’unica cartuccia a disposizione, visto che la prova di ammissione si tiene in contemporanea in tutta Italia: stessa data, stesse domande (60 quesiti con cinque opzioni di risposta), stesso tempo a disposizione (100 minuti). Per Medicina e Odontoiatria, Veterinaria, Architettura e Medicina in Inglese la graduatoria è unica e nazionale.



Accesso programmato: test d’ingresso Professioni sanitarie e Scienze della formazione primaria



I corsi di laurea nelle Professioni sanitarie e quelli in Scienze della formazione primaria rappresentano l’eccezione nel panorama delle facoltà ad accesso programmato. Per le professioni sanitarie, infatti, rimane intatta la struttura del quiz, ma è delegata alle singole università la scelta delle domande, e la graduatoria è stilata a livello locale. Discorso simile per l’accesso a Scienze della formazione primaria: anche qui i contenuti del test e le graduatorie sono gestite dalle singole università su programma ministeriale. Unica cosa certa, in entrambi i casi, è la data di svolgimento: la stessa su tutto il territorio nazionale. Anche i posti sono stabiliti dal Miur per ogni sede universitaria con apposito decreto.



Test d’ingresso ad accesso programmato: le date



Entro la prima metà di settembre si svolgeranno tutti i test d’ingresso per le facoltà ad accesso programmato per l’anno accademico 2017/2018. Ecco le date: Medicina e Odontoiatria 5 settembre, Veterinaria 6 settembre, Medicina in lingua inglese 14 settembre, Professioni sanitarie 13 settembre, Architettura 7 settembre, Scienze della formazione primaria 15 settembre.



Come funzionano gli altri test a numero chiuso



Per le altre facoltà, sono le singole università a decidere come si svolgono i test d’ingresso. Ogni dettaglio può essere modificato: il numero dei posti a disposizione, le materie, il numero delle domande, le date di svolgimento e i criteri di formazione delle graduatorie. Alcuni atenei, perciò, scelgono di collocare i quiz in vari momenti dell’anno, non necessariamente a settembre.



I test d’ingresso CISIA



Per comodità, però, molti atenei seguono una strada comune affidandosi al CISIA (consorzio pubblico Interuniversitario Sistemi Integrati per l’Accesso). Se l’università in cui si è deciso d’iscriversi si appoggia a questa organizzazione esterna le cose tornano ad assomigliare al test ad accesso programmato. Perché la rosa di domande sarà comune per tutte le strutture aderenti e la data sarà unica in tutta Italia. Le facoltà della stessa area didattica, in questo modo, verranno accorpate e proporranno lo stesso test.



Le date dei Test d’ingresso a numero chiuso



Anche per chi dovrà sostenere il test CISIA restano pochi giorni di attesa. Si tratta di facoltà molto diverse tra loro: si va dall’area ingegneristica a quella economica, fino alle scienze. Ecco le date dei principali test CISIA: Economia 6 settembre, Ingegneria 4 settembre, Scienze 8 settembre, Farmacia 7 settembre. Per quelli che, invece, dovranno passare per il filtraggio del numero chiuso ma non avranno altri punti di riferimento se non quelli comunicati dal proprio ateneo le date possono essere molto variabili.