Università, Pisa e Bologna tra le migliori d'Italia

LE MIGLIORI UNIVERSITÀ DEL MONDO E IN ITALIA - Sono 79 i Paesi contemplati dalla classifica, ma solo Stati Uniti e Inghilterra spiccano aggiudicandosi i migliori atenei del mondo, i primi dieci, con eccezion fatta per la Svizzera che si aggiudica il nono posto con l’ETH Zurich – Swiss Federal Institute of Technology Zurich. Al quarto troviamo invece Cambridge, a seguire il Massachusetts Institute of Technology, Harvard, Princeton e l’Imperial College of London. A chiudere la top ten l’americanissima Berkeley. E l’Italia? Per vedere qualche università nostrana dobbiamo scorrere la classifica fino al 137esimo posto. Ecco i migliori 10 atenei italiani.



10. Università di Pavia

Chiude la top ten delle migliori italiane. All'insegnamento assegnato un punteggio di 25.3, 43.3 alle prospettive internazionali, 22.1 alla ricerca e 73.6 per le citazioni.



9. Università di Padova

La troviamo un gradino sopra con 24.5 punti all’insegnamento, 39 alle prospettive internazionali, 20.4 alla ricerca e 80.6 per le citazioni.



8. Università di Milano

Questa posizione ci vede ancora nel Nord Italia. All’ateneo milanese 32.8 punti all’insegnamento, 39.4 alle prospettive internazionali, 24.5 alla ricerca e 69.9 per le citazioni.



7. Università Sapienza di Roma

Scendiamo al centro e saliamo di un posto. Qui vanno ben 38.3 punti all’insegnamento, 37.6 alle prospettive internazionali, 35.3 alla ricerca e 67.2 per le citazioni.



6. Libera Università di Bolzano

Facciamo di nuovo un salto al Nord per vedere 22.8 punti aggiudicati dalla qualità dell’insegnamento dell’ateneo, 79.9 alle prospettive internazionali, 8.1 alla ricerca e 96.1 per le citazioni.



5. Università di Trento

Ancora al Nord Italia 23.6 punti all’insegnamento, 57.3 alle prospettive internazionali, 27.7 alla ricerca e 89.3 per le citazioni.



4. Politecnico di Milano

Secondo ateneo migliore d’Italia nella città della Madonnina. Nello specifico, a questo vanno 32.6 punti all’insegnamento, 52.6 alle prospettive internazionali, 30.3 alla ricerca e 76.4 per le citazioni.



3. Università di Bologna

Medaglia di bronzo con 35.6 punti all’insegnamento, 42.8 alle prospettive internazionali, 27.5 alla ricerca e 81.7 per le citazioni.



2. Scuola Superiore Sant’Anna

Al 190esimo posto nel mondo con 44.7 punti all’insegnamento, 44.9 alle prospettive internazionali, 33.9 alla ricerca e 86.6 per le citazioni.



1. Scuola Normale Superiore di Pisa

Migliore in Italia, 137esima al mondo. Si aggiudica 54 punti all’insegnamento, 47.3 alle prospettive internazionali, 47.5 alla ricerca e 70.3 per le citazioni.