Università, nuove soglie Isee: 4 cose da sapere sulle borse di studio

#1 Si recupera il calo delle erogazioni di borse di studio

Il decreto pubblicato dal Miur rappresenta una vittoria. Il portavoce di Link conferma: "Attraverso questa operazione di innalzamento, secondo le proiezioni, per l'a.a. 2016-2017 resterà escluso dalla borsa solo il 5% degli studenti". Un ottimo risultato se si pensa che nell'anno 2015-2016 la soglia di esclusi era del 21%. Secondo quanto dichiarato in precedenza anche dal ministro dell'Istruzione Stefania Giannini, infatti, "c'è un recupero di quasi tutto il calo di borse di studio che si attestava al 21%: secondo le nostre previsioni si arriverà al 20%, quindi quasi tutto".



#2 Si allarga la platea dei beneficiari

Le soglie più ampie hanno come effetto l'aumento della platea di studenti. "Il decreto che è stato emanato alza l'Isee a 23 mila euro e la soglia Ispe a 50 mila euro è importante perché allarga la la platea dei beneficiari. Una piccola vittoria per chi da anni si batte per aumentare i diritti degli studenti", conclude Campailla.



#3 Alloggi e mensa disponibili per più studenti

Il diritto allo studio non è fatto di soli contributi economici, anzi ci sono anche altri benefici come il posto alloggio e l'accesso alla mensa. "L'innalzamento delle soglie - dichiara Campailla - ha come conseguenza di far accedere più studenti beneficiari ai servizi connessi alla borsa di studio. 'Servizi connessi' tra cui anche i trasporti". In alcune regioni infatti, a completare l'insieme dei benefici del diritto allo studio vi sono anche agevolazioni sui mezzi di trasporto, ai quali altrimenti non si potrebbe accedere.



#4 Il decreto non è retroattivo

Sul punto Alberto Campailla è chiaro: "Ce lo chiedono in tanti tra gli studenti - dice - è importante chiarire questo aspetto per non sbagliare. Chi ha perso la borsa nel 2015-2016 perché non è rientrato con i criteri, non avrà la borsa, anche se ora con questo decreto ci rientrerebbe grazie alle nuove soglie". In altri termini, come lo stesso Campailla precisa: "Le decisioni del Miur valgono per chi farà richiesta nell'anno accademico 2016-2017. Il decreto dunque non è retroattivo".