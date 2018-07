Università: come iscriversi in una facoltà a numero chiuso

Quando e come iscriversi ai test di ingresso

Come ricorda il sito Skuola.net, per poter partecipare ai test di settembre è necessario iscriversi alle prove. Il termine ultimo è il 24 luglio 2018, alle ore 15.00. L’unica modalità per effettuare l’iscrizione è online, sul portale www.universitaly.it, dopo essersi registrati al sito. Oltre a inserire i propri dati personali, ogni candidato dovrà indicare le sedi scelte in ordine di preferenza: la prima opzione sarà quella presso cui bisognerà sostenere il test. Perché l’iscrizione sia valida, è però necessario perfezionarla pagando il contributo di partecipazione - secondo le modalità stabilite dall’ateneo presso cui si intende svolgere il test - entro il 27 luglio.



Le date dei test di ingresso

Il 4 settembre toccherà agli aspiranti medici ed odontoiatri, il giorno successivo si cimenteranno con i quiz i futuri veterinari e il 6 chi vuole intraprendere la carriera di architetto. Si proseguirà poi il 12 settembre per le Professioni Sanitarie, il 13 per Medicina in lingua inglese e infine il 14 toccherà agli aspiranti insegnanti. Così come accaduto negli anni precedenti, al termine della prova verrà stilata una graduatoria a livello nazionale - a eccezione dei corsi delle Professioni Sanitarie e di Scienze della Formazione Primaria, per i quali la graduatoria è locale - e i posti disponibili verranno assegnati in base al punteggio ottenuto e all’elenco delle sedi scelte al momento dell’iscrizione al test.



Aumentano i posti disponibili

Si inverte la tendenza degli ultimi anni: per il 2018/2019 aumentano i posti disponibili. Per gli aspiranti medici, infatti, sono stati messi a concorso 9.779 posti, oltre 600 in più rispetto a dodici mesi fa. Aumentano anche quelli riservati a chi vorrebbe iscriversi a Odontoiatria e Veterinaria: sono, rispettivamente, 1096 (erano 908) e 759 (erano 655) in tutta Italia. Stessa situazione per i futuri architetti: quest’anno per loro i posti sono 7.211, contro i 6.873 del precedente concorso.