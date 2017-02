Università, ancora troppi idonei senza borsa

I dati sulle borse di studio

Il Miur ha recentemente pubblicato dati relativi alle borse di studio. C'è un calo di quasi il 20% di idonei (cioè degli aventi diritto) passati da 184.227 nel 2014/15 a 149.485. Eppure nel 2015/2016 le regioni dovevano essere facilitate a coprire tutti gli aventi diritto, visto che le nuove regole per il calcolo dell’Indicatore della situazione economica equivalente aveva ridotto i beneficiari del 19 per cento in appena 12 mesi: oltre 33mila studenti che l’anno precedente avevano le carte in regola per percepire la borsa di studio, nel 2015/2016 si sono ritrovati fuori.

Ricordiamo che le 131mila borse percepite nel 2015/2016 (5mila e 500 in meno del 2014/2015) sono finanziate con fondi provenienti da tre voci: finanziamento statale, fondi regionali e tassa sul diritto allo studio che versano gli studenti.



La denuncia di Link

"Analizzando più approfonditamente i dati - dichiara Andrea Torti coordinatore nazionale di Link - Coordinamento Universitario - salta agli occhi un ulteriore dato allarmante: nonostante siano calati gli idonei rispetto all’anno prima non si ottiene la copertura totale delle borse di studio, piuttosto, sono 6043 le borse di studio in meno erogate”.

“Ancora quest’anno - prosegue Torti - in tante regioni quali Sicilia, Calabria, Campania, Lombardia, Molise e Veneto si registrano migliaia idonei non beneficiari di borsa di studio, che non hanno ottenuto la prima rata a fine dicembre. Il tempo è scaduto. Vanno messe in campo soluzioni all’altezza della drammatica situazione del diritto allo studio nel nostro Paese".



Eurispes: Italia sotto la media europea

L'Italia rimane in fondo alla classifica europea per borse di studio erogate agli studenti universitari. Il Paese investe appena 1,0 % del proprio Pil nel sistema universitario contro una media UE dell'1,5% e una media OCSE dell'1,6%, riporta l’ultimo rapporto Eurispes.

Il trend della spesa per le borse di studio a livello nazionale è stato in costante crescita dal 2000, anno in cui sono stati investiti 307 milioni di euro fino ad arrivare a 492 milioni di euro nell'Anno Accademico 2009/10. Questo trend ha subito, però, un'inversione di tendenza negli anni accademici successivi.

Per quanto riguarda i borsisti in Italia nell'anno accademico 2014/2015 sono stati quasi 144mila, meno del 9% sul totale degli iscritti all'Università. Secondo l'Eurispes "questo è certamente un dato allarmante” e inchioda l'Italia ad una distanza enorme da altri paesi europei come ad esempio la Francia, dove i borsisti sono in 30% degli iscritti (655mila studenti) con un finanziamento statale di 2 miliardi di euro.