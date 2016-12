Undici cose da #seiallinguistico

#1 I tuoi prof ti faranno tenerezza

Ti accorgi che #seiallinguistico quando, scambiandoti messaggi con i tuoi compagni di classe, inizi a provare un'empatia particolare per i tuoi prof. Sì, ti fanno tanta tenerezza perché sono convinti che i compiti e le traduzioni che ti hanno assegnato saranno veramente svolti. Come se tu non avessi già mille altre cose da fare.



#2 Ogni lingua peserà come un macigno

Domani Inglese, Francese e Tedesco! E la tua schiena sta già chiedendo pietà: i dizionari pesano come mattoni.



#3 Non c'è mai una pronuncia giusta

Ti sembra di essere il protagonista di un brutto incubo in cui ognuno parla come gli pare. Per ogni parola hai sentito almeno due, tre o quattro modi di pronunciarla. Ma chi ha in tasca la verità? La prof, o magari il tuo cantante preferito che canta in inglese ma che è originario del Marocco?



#4 Non avrai mai il 6 in matematica

Un saggio una volta disse: "Io e la matematica siamo come due rette parallele". Vedrai il 6 in matematica sempre al tuo fianco, ma ci vorrà un anno intero, notti insonni, e svariati cicli di ripetizioni con il più bravo della classe, per riuscire a strapparlo all'ultima interrogazione, l'ultimo giorno di scuola. Ovviamente.



#5 Sarai un genio delle frasi creative

Dopo pochi mesi di lezione al linguistico inizierai a usare lingue diverse in una stessa frase. Un semplice concetto potrebbe trasformarsi in una kombo mortale in cui ogni parola verrà detta con un idioma differente.



#6 Perderai il confine tra fantasia e realtà

Il tuo livello di confusione tra le lingue sarà tale che, ogni volta che ti eserciterai, non saprai se quello che pronunci esiste davvero o se te lo sei inventato. Ma potrebbe anche capitare di non comprendere più qual è l'idioma in cui si esprime chi ti sta di fronte…



#7 Non potrai più sopportare chi non conosce le lingue

In giro sul web è pieno di "linguisti", ma tu puntualmente li odierai, perché quelli che riempiono le loro foto di hastag inglesi, in realtà non ne sanno nulla di lingue straniere. Ogni parola sarà piena di errori e refusi e tutto questo ti farà salire una incontrollabile voglia di strozzarli, perché tu all'esame, per uno sbaglio banale come il loro, rischieresti la bocciatura in tronco.



#8 Ti sentirai come nel film Hunger Games

Hai presente Hunger Games, la sfida all'ultimo sangue per sopravvivere? L'adrenalina che sale ogni secondo nell'attesa della chiamata, in cui si deciderà il tuo destino, se sarai o meno sacrificato? Ecco, tu del linguistico ogni volta provi qualcosa di molto simile; in ballo c'è qualcosa di più prezioso della tua vita: il voto!



#9 Saprai di non sapere

Socrate sarà il tuo filosofo preferito. Studiare le lingue ti permetterà di fare una profonda introspezione dentro te stesso e capire davvero chi sei in realtà. O probabilmente lo sai già: uno studente del linguistico che non ricorda più come si dice "so di non sapere" in inglese.



#10 Anche la Chimica sarà una lingua straniera da studiare

Studiare al linguistico non vuol dire salutare per sempre le materie scientifiche. Anzi, avrai da studiare le scienze proprio come i ragazzi dello Scientifico. Ma per te la Chimica sarà esattamente come una lingua straniera: simboli incomprensibili da decifrare!



#11 La tecnologia ti volterà le spalle

E' giunta la tua ora. O ti metti a studiare, oppure rischi seriamente la bocciatura. Se anche Siri non è in grado di aiutarti, la faccenda si complica e si fa dura. Tocca mettersi sotto e iniziare a ripassare tutti i verbi e le costruzioni delle frasi. Help!