21 maggio 2015 Un selfie per la legalità: studenti verso il #23maggio Gli studenti delle scuole si preparano al 23 maggio, giornata in cui si ricorderà la strage di Capaci e via DʼAmelio nelle piazze italiane.

La voce degli studenti contro la criminalità organizzata si sentirà forte e chiaro questo 23 maggio 2015 dalle piazze italiane. Sono passati 23 anni dalle stragi di Capaci e di via d'Amelio, dove persero la vita i giudici antimafia Giovanni Falcone e Paolo Borsellino e gli uomini della loro scorta, e quest'anno non sarà la sola Palermo a scendere in piazza. Infatti con l'iniziativa “Palermo Chiama Italia” della Fondazione “Giovanni e Francesca Falcone” e Miur - Direzione Generale per lo Studente, l'Integrazione e la Partecipazione, la manifestazione si estende anche alle città di Milano, Gattatico, Firenze, Napoli, Rosarno e Corleone. Sui social si fa grande l'attesa per l'evento, e spopolano gli hashtag #23maggio e #PalermoChiamaItalia: gli studenti pubblicano foto con l'hashtag #iocisono per coinvolgere sempre più coetanei nell'iniziativa, come riporta Skuola.net

UN SELFIE PER LA LEGALITA' – Per il 23° anniversario della strage di Capaci e Via D'Amelio dove morirono Falcone e Borsellino, gli studenti (e non solo) stanno cominciando a twittare e condividere foto con un cartello bianco con gli hashtag #iocisono #23maggio #PalermoChiamaItalia e la città dalla quale provengono.

LA VOCE DEGLI STUDENTI CONTRO LA MAFIA – Dal decennale della morte di Paolo Borsellino e Giovanni Falcone del 2002, le scuole sono state coinvolte nelle manifestazioni di commemorazione dei due giudici morti per mano della mafia e la loro scorta. Da allora migliaia di studenti hanno abbracciato Palermo per dimostrare che gli ideali di Falcone e Borsellino vivono ancora nei giovani che li condividono e si impegnano per portarli avanti. Il 23 maggio 2015 da sei piazze italiane saranno collegate le scuole che hanno svolto percorsi di educazione alla legalità durante quest'anno scolastico e si sono particolarmente distinte nel concorso indetto per l'occasione da Miur e Fondazione Falcone.

ALBERI FALCONE IN TUTTA ITALIA – Quest'anno Palermo Chiama Italia, l'iniziativa di Fondazione Falcone e Miur contro la mafia, coinvolgerà Milano, dove dagli anni '80 esiste un coordinamento di scuole contro le mafie e da anni il 23 maggio è un appuntamento fisso; Gattico in provincia di Reggio Emilia, per unire la resistenza al nazifascismo alla resistenza alle mafie, legame ancora più opportuno dopo le ultime operazioni contro la presenza locale della 'ndrangheta e nel settantesimo anniversario della Liberazione; Firenze, città importante anche perché luogo di strage nel 1993 in via de' Georgofili; Napoli; Rosarno e Corleone.