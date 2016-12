Un piede fuori scuola: il prof può mettere la nota?

Voleva solo salutare un amico e per farlo ha varcato l'uscita di scuola di qualche passo. Una decina di centimetri appena che gli sono stati fatali e gli hanno fatto guadagnare una fantastica nota sul registro. È quello che è successo a un utente molto arrabbiato che scrive a Skuola.net per chiedere se il prof che ha sanzionato il suo comportamento possa effettivamente farlo. In fondo lui è uscito dalla scuola solo di un passo o due e per di più durante la ricreazione. Skuola.net cerca di vederci chiaro insieme a Angela Bardi, professoressa alla Direzione Generale dello Studente al Miur ora in pensione ed ex dirigente scolastico

VOLEVO SOLO SALUTARE UN AMICO - Questo è il motivo per il quale l'utente è sceso durante l'intervallo ed è uscito da scuola, anche se di poco. Ecco cosa ci ha scritto nel dettaglio:



"Oggi durante la ricreazione sono sceso per parlare con un mio amico, ma visto che stava andando via da scuola sono uscito di 10 cm fuori dal cancello rimanendo appoggiato a quest'ultimo, e restando comunque sopra il marciapiede. Questo non fa parte del perimetro scolastico? Per cosi poco possono mettermi la nota? La trovo davvero una cosa ingiusta perchè è già successo più volte ad alcuni ragazzi di mettere un piede fuori dalla scuola durante l'orario scolastico, ma al massimo sono stati ripresi a voce dai prof che gli hanno intimato di non farlo più. A me invece, che durante questi anni mi sono sempre comportato correttamente, hanno messo la nota!"



VIETATO USCIRE - "Noi siamo responsabili del ragazzo all'interno delle mura scolastiche - ha risposto la professoressa Bardi alla questione - Il ragazzo non può allontanarsi, né avere il permesso di farlo". No, nemmeno di 10 centimetri. Perché il marciapiede fuori dalla scuola non costituisce perimetro scolastico. È chiaro quindi che lo studente, purtroppo per lui, non può farci niente: si deve tenere la sua nota. "Nel caso in cui il ragazzo dovesse avere qualche problema che lo porta a doversi allontanare dall'istituto durante l'orario scolastico, ne deve comunque parlare con il dirigente e concordare con lui e con i genitori l'eventuale uscita, tanto più se è minorenne" spiega meglio Angela Bardi. Insomma, non ci sono Santi che tengano: non si può uscire dalla scuola prima dell'ultima campanella. Nemmeno con un piede.